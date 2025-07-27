غواصون يعلنون اكتشاف حطام سفينة من الحرب العالمية الأولى

لندن - (د ب أ)

أعلنت مجموعة من عشرة غواصين دوليين اكتشاف حطام الطراد "إتش إم إس نوتنجهام"، الذي غرق خلال الحرب العالمية الأولى، على بُعد حوالي 60 ميلا بحريا من الساحل البريطاني.

وقالت ألكسندرا بيشينا من مدينة بريمرهافن الألمانية، والتي شاركت كغواصة في رحلة "إكسبلور" الاستشكافية في منتصف يوليو الجاري، إن الاكتشاف سبقته أشهر من البحث في السجلات الأرشيفية لتحديد موقع الحطام، وأضافت: "لم يتم تحديد موقع الحطام على أي خريطة من قبل".

وأكدت البحرية البريطانية استلامها تقرير المجموعة. وقالت متحدثة باسم البحرية الملكية: "ستقوم وزارة الدفاع، بالتعاون مع خبراء آخرين، بفحص الأدلة المُجمعة وفقا للإرشادات المعمول بها قبل تحديد هوية الحطام رسميا".

وأكد الغواصون ثقتهم في العثور على الحطام الخاص بالطراد على عمق 82 مترا، وقالت بيشينا: "السفينة غارقة في وضع مستقيم في قاع البحر، وهي في حالة جيدة على نحو لافت للانتباه". وأوضحت بيشينا أن الغواصين فحصوا عدة سمات لتحديد هويتها، من بينها عدد وحجم مدافع سطح السفينة، مشيرة إلى أن الدليل الدامغ على هوية السفينة هو النُقش البرونزي لاسمها على مؤخر السفينة. وقال شتيفن شولتس، عضو البعثة من مدينة كارلسروه الألمانية: "بالطبع، كان الجميع في غاية السعادة".

وأغرقت الغواصة الألمانية "يو-52" سفينة "إتش إم إس نوتنجهام" في 19 أغسطس عام 1916، ما أسفر عن مقتل 38 فردا من طاقم السفينة البريطانية. وأفاد المتحف البحري الألماني بأن "مدمرتين بريطانيتين حاولتا انتشال أكبر عدد ممكن من الناجين، لكنهما تعرضتا لهجمات متواصلة من طوربيدات الغواصة الألمانية".

وبحسب المجموعة التي أعلنت اكتشاف الحطام، حاولت مجموعات أخرى من الغواصين دون جدوى تحديد موقع الحطام. وقال شولتس إن الاكتشاف كان بمثابة "أول تسلق لجبل". وقالت بيشينا /37 عاما/ إن كل شيء للرصد كان مخططا له بعناية، وأضافت: "لم يكن أمامنا سوى 45 دقيقة عند الحطام قبل أن نبدأ الصعود الذي يستغرق حوالي ساعتين ونصف، لذلك يجب أن يتم كل شيء بسرعة ودقة - مع حطام بهذا الحجم".

وأطلعت مجموعة الغواصين البحرية البريطانية على إحداثيات موقع الحطام. ولم يُحدَّد بعد ما إذا كانت البيانات ستُنشر. وأعلنت البحرية الملكية في بيان: "بمجرد تحديد الهوية رسميا، سيُجرى اتخاذ قرار بشأن نشر الإحداثيات". وقال شولتس إن المجموعة ملتزمة بحماية الحطام من النهب، وأضاف: "مصلحتنا هي الحفاظ على الحطام كما هو".

وأعربت بيشينا عن افتتانها بحطام السفن وتاريخها، وقالت: "عندما أغوص وأرى آثار هذا التاريخ بعيني، مثل آثار الطوربيد أو غيرها من الأضرار، يصبح التاريخ حقيقةً بالنسبة لي بطريقة فريدة للغاية في تلك اللحظة".

ووفقا للمتحف البحري الألماني في بريمرهافن، يرقد حطام مئات السفن والطائرات في قاع بحر الشمال نتيجة للحربين العالميتين، من بين أسباب أخرى. ويدرس مشروع "حطام بحر الشمال"، الذي يقوده المتحف، الخطر الذي يُشكله هذا الحطام، مثل الذخيرة القديمة.