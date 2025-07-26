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وزير الطاقة الإسرائيلي: لا توجد أي مجاعة في غزة

09:45 م السبت 26 يوليه 2025

إيلي كوهين

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وكالات

نفى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، وجود مجاعة في قطاع غزة، قائلًا: "لا توجد أي مجاعة في غزة بل هناك فقط أسرى إسرائيليون ونعمل وفق القانون الدولي"، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأضاف كوهين، "صادقنا على عدة خطط في حال انهيار المفاوضات ولن يهنأ أحد من حماس بنومه".

وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: "لن نوافق على التفريط بأمن إسرائيل ولن نعود لعقد هدنات مؤقتة مع حماس".

وأول أمس الخميس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "لا يوجد جوع حقيقي في غزة. لو كانوا جائعين، لأعادوا الأسرى إلى ديارهم. أنا أؤيد تجويع حماس في غزة".

وتنكر إسرائيل وجود مجاعة في قطاع غزة على الرغم من تأكيد الوكالات الأممية وفاة فلسطينيين، أغلبهم من الأطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وتتزايد الدعوات الدولية لإغاثة المجوعين في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية.

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