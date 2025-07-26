بريطانيا: يجب على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لغزة

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه يجب على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات برًا لإنهاء المجاعة والوضع المأساوي في غزة.

وقال ستارمر: "نسرع بشكل عاجل جهود إجلاء أطفال يحتاجون لرعاية طبية حرجة إلى بريطانيا لتلقي العلاج".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده تعمل مع الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن الإنزال الجوي للمساعدات لن ينهي المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، محذرًا من أنه قد يقتل المجوّعين.

واعتبر لازاريني، أن الإنزال الجوي للمساعدات على غزة مجرد تشتيت للأنظار وذر للرماد في العيون، مؤكدًا أن إيصال المساعدات برًا أسهل بكثير وأكثر فاعلية وسرعة وأمانًا وكرامة لأهالي غزة.

وتتزايد الدعوات الدولية لإغاثة المجوعين في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية.