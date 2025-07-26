الأونروا تحذّر: الإنزال الجوي للمساعدات قد يقتل المجوّعين بغزة

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن الإنزال الجوي للمساعدات لن ينهي المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، محذرًا من أنه قد يقتل المجوّعين.

واعتبر لازاريني، أن الإنزال الجوي للمساعدات على غزة مجرد تشتيت للأنظار وذر للرماد في العيون، مؤكدًا أن إيصال المساعدات برًا أسهل بكثير وأكثر فاعلية وسرعة وأمانًا وكرامة لأهالي غزة.

وأشار إلى أن الوكالة الأممية لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة في الأردن ومصر تنتظر الضوء الأخضر لدخول غزة.

وشدد المفوض العام للأونروا، على أنه يجب رفع الحصار وفتح المعابر والسماح للأمم المتحدة وشركائها بالعمل في غزة دون عوائق.







