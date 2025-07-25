ترامب يعلن انسحاب أمريكا من مفاوضات غزة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة حماس لم تكن ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وأضاف ترامب من البيت الأبيض قبل مغادرته إلى اسكتلندا: "لقد انسحبوا من غزة، انسحبوا من حيث التفاوض. من المؤسف أن حماس لم تكن فعليًا تريد التوصل إلى صفقة. أعتقد أنهم يريدون الموت".

وتابع: "لا تنسوا، لقد أخرجنا عددًا كبيرًا من الأسرى. والآن وصلنا إلى آخر مجموعة من الأسرى، وهم يعرفون ماذا سيحدث بعد تحرير آخر أسيرة. وبسبب ذلك، لم يعودوا يريدون إبرام صفقة".

وأوضح ترامب، أن حماس لم تكن مستعدة للتنازل عندما وصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، وقال إن الحركة لا تريد إطلاق سراح آخر الأسرى لأنها تعتبرهم درعها الأخير ضد الهجمات الإسرائيلية.

واختتم بالقول: "قلت عندما يتبقى 10 أو 20 أسير فقط، لن توافق حماس على صفقة، لأن هذا يعني أنهم بلا حماية. وهذا بالضبط ما حدث. حماس لم تكن تريد الصفقة. أعتقد أنه سيتم اصطيادهم واحدًا تلو الآخر".