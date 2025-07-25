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حماس ترحب بتعهد ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

10:28 ص الجمعة 25 يوليه 2025

حماس

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غزة- (د ب أ)

رحبت حركة حماس الفلسطينية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستعترف بفلسطين كدولة، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية نحو تحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة ، في بيان، الدول الأخرى، وخاصة في أوروبا، إلى أن تحذو حذو فرنسا، وأكدت مجدداً هدفها المتمثل في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وقال ماكرون مساء الخميس على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه سيعلن الاعتراف بفلسطين كدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، الذين يدفعون بأنها ستكافئ حماس وتقوض آفاق السلام.

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