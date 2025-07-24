القاهرة الإخبارية: دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

(وكالات)

قالت "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن قطاع غزة شهد دخول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية، بلغت 166 شاحنة عبر معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم، وذلك في الفترة الممتدة من صباح الأربعاء حتى فجر اليوم، بحسب ما أفادت به مصادر للقناة.

وتضمنت الشاحنات كميات من الدقيق، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، في وقت تتسارع فيه الجهود لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر.

في السياق ذاته، كشفت المصادر للـ "القاهرة الإخبارية"، عن خطة لإدخال 180 شاحنة مساعدات إضافية خلال اليوم الخميس، منها 137 شاحنة محمّلة بالدقيق، بينما تحمل الشاحنات الأخرى مواد غذائية متنوعة، وذلك ضمن برنامج إغاثي واسع النطاق.

وأكدت المصادر أن الهلال الأحمر المصري رفع درجة استعداده الميداني لتأمين إدخال مزيد من المساعدات خلال الساعات المقبلة، في إطار تحرك مصري نشط يهدف إلى الحد من التدهور الإنساني المتسارع في القطاع.