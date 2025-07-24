تصريحات رئيس "أوبن أيه آي" تثير مخاوف حول الذكاء الاصطناعي وقدراته

وكالات

أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، عن مخاوفه المتزايدة من التحديات المحتملة المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركته في فعالية عقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن يوم الثلاثاء.

وفي تصريحاته، أشار ألتمان إلى أن أكثر ما يقلقه حاليا هو احتمال أن يصل "الذكاء الفائق" إلى أيدي جهات غير مسؤولة، موضحا أن وجود تقنية متقدمة خارجة عن السيطرة في أيدي أفراد أو كيانات سيئة النية يمثل تهديدا بالغا، لا سيما إذا تحقّق ذلك قبل أن تتمكن المجتمعات من بناء أدوات فعالة للرقابة والحماية.

وأكد ألتمان أن هذا السيناريو، رغم أنه لم يتحقق بعد، إلا أنه قائم فعليا ومحتمل الحدوث، مشيرا إلى أن الخطورة لا تقتصر فقط على من يمتلك التكنولوجيا، بل تمتد إلى كيفية استخدامها في مجالات دقيقة مثل علم الأحياء والأمن.

وأشار ألتمان، إلى أن فريقه يحذر باستمرار من هذه التهديدات، لكنه لاحظ أن تحذيراتهم لا تلقى الاستجابة المطلوبة، لافتا إلى أن العالم لا يتعامل مع هذه التحذيرات بالجدية الكافية، رغم ما تحمله من مؤشرات خطيرة.

كذلك، تحدث ألتمان عن احتمال أن تبدأ أنظمة الذكاء الاصطناعي في التصرف بشكل مستقل أو غير متوقع، منوّها إلى أنه في حال ظهرت سلوكيات مثل رفض تنفيذ التعليمات أو إصدار ردود غير معتادة مثل "لا أريد فعل ذلك"، فإن هذا يعني أن النظام بدأ في الخروج عن السيطرة، وهو ما يمثّل تحديا معقدا من حيث الإدارة والتوجيه.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، أن شركته أنشأت قبل عامين وحدة متخصصة لتطوير أنظمة أمان وضوابط داخلية للحد من هذا النوع من التهديدات.

إلى جانب ذلك، تطرق ألتمان إلى ما وصفه بـ"الاندماج غير الواعي للذكاء الاصطناعي" في الحياة اليومية، مبديا قلقه من أن تتحول هذه الأنظمة إلى جزء لا يمكن الاستغناء عنه في عملية اتخاذ القرار، حتى في حالات لا يفهم فيها المستخدمون طبيعة ما تفعله هذه الأنظمة أو كيف تعمل.

وأكد أن هذا الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي، حتى لو لم يكن مصحوبا بنوايا عدائية، قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، أو إلى نشأة واقع جديد تتقلص فيه قدرة البشر على التحكم في بيئتهم.

وأشار إلى أن إمكانية تكليف الذكاء الاصطناعي بمهام كبرى مثل إدارة مؤسسات أو حتى دول، في ظل غموض آلية عمله تمثل مخاطرة فعلية، خاصة إذا لم يتم التحقق من طريقة اتخاذه للقرارات، مؤكدا أن هذه السيناريوهات ليست خيالية، بل أصبحت موضع نقاش فعلي في الأوساط التكنولوجية.

وشدد ألتمان على أن محاولة التنبؤ بمسار الذكاء الاصطناعي المستقبلي تبقى صعبة ومعقدة للغاية، لافتا إلى أن كثيرا من التقديرات الحالية التي تقدمها بعض الجهات أو الأفراد تقوم على افتراضات غير واقعية.

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة تطور سريعة وغير مسبوقة، ما يجعل من الصعب تحديد اتجاهاته بدقة، أو رسم تصور نهائي لتأثيراته على المدى الطويل".