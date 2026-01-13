وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن المشروبات السكرية والكحولية رخيصة للغاية لأنها لا تخضع لضرائب كافية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض أخرى.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في بيان بعد نشر تقريرين عالميين، إن الأطفال والشباب يتأثرون بشكل خاص.

وتوصي المنظمة بفرض ضرائب على هذه المشروبات أو زيادة الضرائب المفروضة عليها بالفعل، مما سيجعلها أغلى ثمنا وبالتالي يقل استهلاكها، في حين تدر هذه الضرائب المزيد من الأموال للرعاية الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن الضرائب الصحية هي إحدى أقوى الأدوات المتاحة لدينا لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض".