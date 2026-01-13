إعلان

تحذير قوي من الصحة العالمية بشأن المشروبات السكرية والكحولية.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

11:54 م 13/01/2026

تحذير قوي من الصحة العالمية بشأن المشروبات السكرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن المشروبات السكرية والكحولية رخيصة للغاية لأنها لا تخضع لضرائب كافية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض أخرى.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في بيان بعد نشر تقريرين عالميين، إن الأطفال والشباب يتأثرون بشكل خاص.

وتوصي المنظمة بفرض ضرائب على هذه المشروبات أو زيادة الضرائب المفروضة عليها بالفعل، مما سيجعلها أغلى ثمنا وبالتالي يقل استهلاكها، في حين تدر هذه الضرائب المزيد من الأموال للرعاية الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إن الضرائب الصحية هي إحدى أقوى الأدوات المتاحة لدينا لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية المشروبات السكرية الكحوليات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
زووم

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي
مصراوي ستوري

من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي
وظيفة "غريبة" راتبها 5 مليون جنيه سنوياً.. ما هي؟
علاقات

وظيفة "غريبة" راتبها 5 مليون جنيه سنوياً.. ما هي؟
من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي
مصراوي ستوري

من "هدف القاضية" لـ"حسم الدوري".. أسعد لحظات أفشة مع الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان