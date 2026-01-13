إعلام عبري: جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لهجوم من إيران

وكالات



أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش عزّز مستوى جاهزيته تحسبًا لأي تصعيد محتمل على الجبهة الإيرانية، مؤكدة رفع درجة التأهب في عدد من تشكيلاته لمواجهة سيناريوهات متعددة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق رفع مستوى الاستعداد العملياتي إلى أعلى درجاته، مشددًا على جاهزية قواته للتعامل مع تطورات مفاجئة في الساحة الإيرانية، في ظل التوتر المتصاعد الذي تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين إلى حين ما وصفه بتوقف قتل المحتجين، داعيًا المتظاهرين في إيران إلى مواصلة احتجاجاتهم، ومؤكدًا أن "المساعدة قادمة".

ولوّح ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية، في وقت حذّر فيه مسؤولون إيرانيون من أن أي عمل عسكري أمريكي سيقابل برد مباشر من طهران، مؤكدين أن الرد قد يشمل أهدافًا إسرائيلية، ما يرفع منسوب القلق من اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.