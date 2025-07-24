القناة 12 الإسرائيلية: رد حماس بشأن وقف إطلاق النار يٌمكن العمل عليه



وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن رد حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمكن العمل عليه، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أنها سلمت الوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار.

قالت الحركة في بيان مقتضب: "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار"، وفقا لروسيا اليوم.

وذكر موقع Ynet أمس، أن المفاوضات حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى شهدت تقدما ملحوظا أمس الأربعاء، تزامنا مع الوصول المتوقع للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة.

وبحسب الموقع، فإنه من المنتظر أن يلتقي ويتكوف في أوروبا بكل من الوزير الإسرائيلي رون ديرمر وممثل عن قطر، في إطار مساع لإتمام التفاصيل الجوهرية للاتفاق الجديد.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول خطوط الانسحاب التي ستلتزم بها إسرائيل، حيث تقلّص الفارق إلى عدة مئات من الأمتار.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل أبدت استعدادا للانسحاب لمسافة تتراوح بين 1000 و1200 متر من محور فيلادلفيا، بينما تطالب "حماس" بانسحاب حتى 800 متر.