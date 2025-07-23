تركيا.. 10 قتلى جراء حريق غابات بمنطقة إسكي شهير

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن وزير الغابات التركي، إبراهيم يوما قلي، مقتل عشرة أشخاص جراء حريق غابات بمنطقة إسكي شهير غربي تركيا.

وقال يوماقلي، يوم الأربعاء، إن من بين القتلى خمسة من عمال الغابات وخمسة آخرين من فرق الإغاثة.

وذكرت تقارير أن عدة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف يوماقلي أن الرياح غيرت اتجاهها فجأة، مما أدى إلى احتجاز المتطوعين وسط ألسنة اللهب.

وتكافح فرق الطوارئ منذ أيام عدة أيام عدة حرائق غابات في تركيا. وبسبب الجفاف، يمكن أن تنتشر الحرائق بسرعة أكبر، كما أن الرياح القوية تزيد من صعوبة جهود الإطفاء.