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أوكرانيا تفقد مقاتلة ميراج فرنسية جراء عطل فني

11:43 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن بلاده فقدت إحدى مقاتلاتها الفرنسية طراز ميراج جراء خلل فني .

وفي مقطع مصور نشر على منصة إكس، قال زيلينسكي إن الطيار نجا باستخدام الكرسي القاذف وإن الواقعة لم تتسبب فيها القوات الروسية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن الطائرة تحطمت مساء أمس الثلاثاء، وأن الطيار ،الذي استخدم الكرسي القاذف ، أبلغ عن المشكلة. وأضاف سلاح الجو أن الواقعة لم تسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

وتسلمت أوكرانيا أولى طائرات الميراج من فرنسا في فبراير/شباط، فيما يقود طيارون أوكرانيون مدربون في فرنسا الطائرات . ولم تكشف فرنسا عن عدد الطائرات التي قامت بتسليمها أو العدد الذي ستقوم بتسليمه في المجمل، ولكن وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن خطط لتسليم ست من 26 مقاتلة ميراج 2000-5يمتلكها سلاح الجو الفرنسي لأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي عن التسليم لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي. وجرى تحديث الطائرات بمعدات جديدة، بما في ذلك معدات مكافحة التشويش الإلكتروني قبل التسليم.

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