باكستان تجري محادثات رفيعة المستوى في واشنطن الجمعة

إسلام آباد - (د ب أ)



قال مسؤولون إنه من المقرر أن يجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 25 يوليو، خلال زيارته رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة.



وذكرت مصادر مطلعة على التطورات أن هذا سيكون أول اجتماع رسمي بين دار وروبيو، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.



وبينما لم يتم الكشف عن الأجندة التفصيلية بعد، تعتقد مصادر مطلعة دبلوماسية إنه من المتوقع أن ينقل دار امتنان باكستان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في المساعدة في تهدئة التوترات بين باكستان والهند في أعقاب الصراع الحدودي الأخير.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس الاجتماع المرتقب، مشيرة إلى أن زعماء بارزين من الجانبين سيحضرون ، وأنها هي نفسها ستحضر الاجتماع .



يأتي الاجتماع بعد أسابيع فقط من ترشيح باكستان بشكل رسمي للرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام. وتم إرسال الطلب إلى لجنة نوبل في النرويج، بتوقيع دار بنفسه، اعترافا بـ"دور استثنائي" لترامب في استعادة الهدوء في جنوب آسيا.





