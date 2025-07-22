الرئيس الإيراني: قواتنا جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددًا

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري إسرائيلي، مؤكدا جاهزية قواته لضرب عمق إسرائيل مجددا.

وأوضح بزشكيان في لقاء خاص مع "الجزيرة"، أن إسرائيل وجهت لبلاده ضربات قوية، وقامت طهران بضرب عمق لإسرائيل بقوة لكنها تتكتم على خسائرها، مضيفا "إسرائيل أرادت تغيير إيران وتفكيكها وحذفها عبر الفوضى وضرب النظام لكنها فشلت".

وأشار بزشكيان، إلى أنه لا شك أن هناك اختراقات لإيران لكن العامل الحاسم هو التكنولوجيا وتسخير قدرات أمريكية، موضحا أن "لا نريد الحرب ولا نستند إلى أن وقف إطلاق النار نهائي لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة".

وذكر الرئيس الإيراني، إلى أن إسرائيل تمنع أي حديث عن نجاح ضربات طهران الصاروخية لكن طلبها وقف الحرب يشير للكثير، مشددا على أن إيران لم ولن تستسلم وهذا واضح للجميع لكنها تؤمن بالدبلوماسية والحوار.