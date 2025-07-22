وزير الدفاع الإسرائيلي: نحن في أقرب نقطة من تحقيق أهداف الحرب

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن وجود جيش الاحتلال في النقاط الاستراتيجية على مختلف الجبهات بما في ذلك في سوريا ولبنان ضرورة حيوية لحماية أمن التجمعات السكنية.

وأوضح كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أقرب نقطة من تحقيق أهداف الحرب ولديه جبهتان مفتوحتان في غزة واليمن وعليه حسمهما كليا.

وذكرت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرصد زيادة الحوادث العملياتية كانفجار ذخائر ونيران صديقة وحوادث سير خلال القتال.

وأشارت البث العبرية، إلى أن 17% من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء المناورات سقطوا في حوادث عملياتية.

وأكد قادة عسكريون إسرائيليون، أن البقاء في حالة يقظة يتآكل مع مرور الوقت بسبب حالة الإنهاك لدى الجنود.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يعاني من إنهاك شديد في صفوف قوات الاحتياط بعد 655 يوما من الحرب.

وأشارت إذاعة الاحتلال، إلى أن بعض قادة الكتائب في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي طلبوا إنهاء خدمتهم بسبب الإرهاق والضغوط الأسرية، موضحة أن نسبة الحضور في بعض سرايا الاحتياط لا تتجاوز 50% وسط معاناة الجنود من ضغوط دراسية ومهنية وعائلية.

وذكرت إذاعة الاحتلال، أن الحدود مع لبنان وسوريا تدار حاليا بالكامل من جانب قوات الاحتياط وسط نظام خدمة مرهق، مؤكدة أنه يوجد نقص حاد في العتاد العسكري والآليات مع أعطال مستمرة وصعوبات في الصيانة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن استنزاف قوات الاحتياط ينعكس على أداء الجيش ميدانيا من خلال تغطية أضعف للحدود وتراجع في العمليات الهجومية.