الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية للحوثيين

القاهرة - (د ب أ)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات شبكة نفطية ومالية للحوثيين.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال البيان "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شخصين وخمسة كيانات استوردوا منتجات نفطية مكررة وتحايلوا على العقوبات دعمًا للحوثيين. وقد جنت هذه الجهات مكاسب شخصية تقدر بملايين الدولارات، في حين عززت قدرة الحوثيين المدعومين من إيران على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية".

وأضاف "تلتزم الولايات المتحدة بعرقلة وتعطيل مصادر الحوثيين غير المشروعة للإيرادات من خلال مواصلة الضغط على مقدمي التسهيلات المالية الذين يغذّون نشاطهم. ويأتي الإجراء الذي اتُخذ اليوم بناء على سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة"، مؤكدة "عزمنا على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، والحفاظ على حرية الملاحة".

وتابع "في 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية إعادة تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت العديد من العقوبات على الحوثيين بسبب استهدافهم السفن في البحر الأحمر.

وفي منتصف مارس الماضي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين بسبب هجماتهم على السفن بالبحر الأحمر وحتى السادس من مايو الماضي، عندما أعلن أن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة، ووافقوا على التوقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.





