تركيا تحذر الجماعات الكردية وغيرها في سوريا من السعي للحكم الذاتي

أنقرة - (أ ب)

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء الأكراد وغيرهم من الجماعات في سوريا من السعي للحكم الذاتي، مشيرا إلى أن أي محاولة لتقسيم سوريا ستعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي وقد تدفع إلى التدخل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلفادوري في أنقرة، حيث ناقشا توسيع العلاقات، انتقد فيدان التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا وحث الفصائل على عدم استغلال الاضطرابات التي اندلعت في جنوب البلاد لتحقيق مكاسب تكتيكية، داعيا إياها إلى الاندماج مع الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.

وحذر فيدان: "إذا تجاوزتم ذلك واستخدمتم العنف للتقسيم وزعزعة الاستقرار، فسوف نعتبره تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل".

وقال: "قولوا ما شئتم، اطلبوا ما شئتم - طالما أن الأمر لا يتعلق بالتقسيم، فنحن مستعدون للمساعدة. ولكن إذا تجاوزتم هذا الخط، فلن نترك أنفسنا عرضة للتهديدات".

وتدعم تركيا بقوة الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ولطالما أعلنت التزامها بدولة سورية موحدة. كما تدعم اتفاقا تم التوصل إليه بين الإدارة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، (قسد)، التي يقودها الأكراد، للاندماج في الجيش الوطني السوري.

تأتي تصريحات فيدان بعد أيام من تصاعد التوترات في جنوب سوريا، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين القبائل العربية البدوية والميليشيات الدرزية في محافظة السويداء، وأثار الصراع غارات جوية إسرائيلية على قوافل القوات الحكومية في السويداء وضربت مقر وزارة الدفاع في وسط دمشق، وهو ما بررته إسرائيل بأنه جهود لحماية المجتمعات الدرزية.

وقال فيدان: "محاولة انتزاع الحكم الذاتي أو الاستقلال من الفوضى المبنية على الدم والتي تم خلقها بمساعدة طرف آخر هي منظور لا يؤدي إلى أي مكان"، "حان وقت الاندماج.. حان الوقت لكي يتمسك الجميع بالحياة مع الحفاظ على هويتهم ومعتقداتهم".

وشنت تركيا منذ 2016 عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا لمواجهة المقاتلين الأكراد وتأمين حدودها.