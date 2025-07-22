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جيش الاحتلال يقتحم مستودعات تابعة لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة

04:57 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستودعات ومرافق أخرى تابعة للمنظمة خلال تقدمه في قطاع غزة.

قال تيدروس في بيان، إن مقر إقامة موظفي المنظمة في دير البلح، وسط قطاع غزة: "تعرض للهجوم 3 مرات اليوم، بالإضافة إلى المستودع الرئيسي للمنظمة".

وأضاف البيان: "دخلت القوات الإسرائيلية المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرا على الأقدام نحو منطقة المواصي وسط اشتباكات نشطة".

وأضاف أنه "تم تقييد العاملين الذكور وأفراد عائلاتهم وتجريدهم من ملابسهم واستجوابهم ميدانيا وتفتيشهم تحت تهديد السلاح. وتم احتجاز اثنين من موظفي المنظمة واثنين من أفراد عائلاتهم، وتم لاحقا إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز".

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الموظف المحتجز.

وقال تيدروس، إن المستودع الرئيسي للمنظمة في قطاع غزة، الواقع في دير البلح، قد تعرض أيضا لأضرار يوم الأحد "جراء هجوم تسبب في انفجارات واندلاع حريق بداخله".

وأضاف: "مع تعطل المستودع الرئيسي واستنفاد غالبية الإمدادات الطبية في غزة، فإن العمليات الصحية في خطر شديد".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحوادث، وفقا لروسيا اليوم.

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