الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة بعضها من زملائنا

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها تتلقى رسائل يأس من قطاع غزة عن المجاعة بما في ذلك رسائل من زملائها، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمقدار 40 ضعفًا.

وشددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بأمان وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع مارس الماضي فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية في تاريخه.

وتستهدف قوات الاحتلال مراكز توزيع المساعدات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني و6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش، ومات 71 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بحسب ما أفادت صحة غزة أمس الأحد.

وقال برنامج الغذاء العالمي، إن 25 شاحنة مساعدات دخلت من معبر زيكيم مع إسرائيل، ومع اقتراب القافلة، تعرض الحشد المحيط بها لإطلاق نار من الدبابات والقناصة الإسرائيليين، ووصف البرنامج العنف ضد الباحثين عن المساعدة بأنه "غير مقبول تمامًا".

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مجزرة بحق المدنيين المجوّعين في نقطة توزيع المساعدات قرب منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات.