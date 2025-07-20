بعد حريق بمحركها.. طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في لوس أنجلوس |فيديو

وكالات

شهد مطار لوس أنجلوس الدولي، اليوم، حادثًا خطيرًا بعد اشتعال النيران في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية، ما اضطرها إلى العودة والهبوط اضطراريًا بعد دقائق من الإقلاع.

كانت الطائرة، من طراز "بوينغ 767"، في طريقها إلى مدينة أتلانتا وعلى متنها 226 راكبًا و9 من أفراد الطاقم، عندما تعرض المحرك الأيسر لعطل مفاجئ تسبب في اندلاع ألسنة لهب في الجو، وفق ما أعلنت الشركة في بيان رسمي.

BREAKING: DELTA BOEING 767 ENGINE BURSTS INTO FLAMES AFTER TAKEOFF FROM LAX AIRPORT pic.twitter.com/xvWkFehMXZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 20, 2025

وأظهر مقطع فيديو التقطه مراقب طيران من مجموعة "L.A. FLIGHTS"، لحظة اشتعال المحرك أثناء تحليق الطائرة، في مشهد أثار حالة من القلق داخل الطائرة وخارجها، وفور اكتشاف الخلل، قرر طاقم القيادة العودة إلى مطار لوس أنجلوس، حيث هبطت الطائرة بسلام دون تسجيل أي إصابات، وتم توجيهها مباشرة إلى إحدى البوابات.

وأعلنت "دلتا" فتح تحقيق فني في الواقعة، مؤكدة التزامها الكامل بمعايير السلامة.