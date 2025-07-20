إعلان

بعد حريق بمحركها.. طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في لوس أنجلوس |فيديو

11:38 م الأحد 20 يوليه 2025

طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في لوس أنجلوس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهد مطار لوس أنجلوس الدولي، اليوم، حادثًا خطيرًا بعد اشتعال النيران في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية، ما اضطرها إلى العودة والهبوط اضطراريًا بعد دقائق من الإقلاع.

كانت الطائرة، من طراز "بوينغ 767"، في طريقها إلى مدينة أتلانتا وعلى متنها 226 راكبًا و9 من أفراد الطاقم، عندما تعرض المحرك الأيسر لعطل مفاجئ تسبب في اندلاع ألسنة لهب في الجو، وفق ما أعلنت الشركة في بيان رسمي.

وأظهر مقطع فيديو التقطه مراقب طيران من مجموعة "L.A. FLIGHTS"، لحظة اشتعال المحرك أثناء تحليق الطائرة، في مشهد أثار حالة من القلق داخل الطائرة وخارجها، وفور اكتشاف الخلل، قرر طاقم القيادة العودة إلى مطار لوس أنجلوس، حيث هبطت الطائرة بسلام دون تسجيل أي إصابات، وتم توجيهها مباشرة إلى إحدى البوابات.

وأعلنت "دلتا" فتح تحقيق فني في الواقعة، مؤكدة التزامها الكامل بمعايير السلامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار لوس أنجلوس الدولي اشتعال النيران في محرك طائرة شركة دلتا إيرلاينز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رغم إعلان وقف النار.. تجدد الاشتباكات بين قبائل سورية ودروز السويداء

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان