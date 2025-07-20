استطلاع رأي: 66% من الإسرائيليين فقدوا الأمل بمستقبل إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن استطلاع للرأي، الأحد، إن 66% من الإسرائيليين فقدوا الأمل بمستقبل إسرائيل.

وأوضح الاستطلاع أن 39% من الإسرائيليين يعتقدون أن جودة الحياة في إسرائيل بعد 20 عاما ستكون أسوأ أو أسوأ بكثير من اليوم.

وكشف الاستطلاع، أن 73% من الإسرائيليين يعتقدون أن على حكومة الاحتلال إنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الأسرى في غزة. فيما يؤيد 79% تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي يونيو الماضي، كشف استطلاع رأي للقناة 12 العبرية، أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح الاستطلاع، أن 43% من الإسرائيليين يعتقدون أن هجوم 7 أكتوبر يجب أن يتصدر أجندة الانتخابات، بينما يرفض 55% من الإسرائيليين انخراط الأحزاب الدينية بالتوليفة الحاكمة المقبلة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن أحزاب المعارضة ستشكل مجتمعة 72 عضو كنيست لو جرت الانتخابات اليوم، مؤكدا أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستفقد أغلبيتها لو جرت انتخابات وستحصل على 48 مقعدا.

وأكد الاستطلاع، أن حزب الليكود سيحل في المركز الثاني لو جرت الانتخابات بـ22 مقعدا، موضحا أن حزب جديد بقيادة نفتالي بينت سيكون الأول بـ24 مقعدا لو جرت الانتخابات.