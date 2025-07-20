إعلان

استطلاع رأي: 66% من الإسرائيليين فقدوا الأمل بمستقبل إسرائيل

09:29 م الأحد 20 يوليه 2025

استطلاع رأي 66% من الإسرائيليين فقدوا الأمل بمستقب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن استطلاع للرأي، الأحد، إن 66% من الإسرائيليين فقدوا الأمل بمستقبل إسرائيل.

وأوضح الاستطلاع أن 39% من الإسرائيليين يعتقدون أن جودة الحياة في إسرائيل بعد 20 عاما ستكون أسوأ أو أسوأ بكثير من اليوم.

وكشف الاستطلاع، أن 73% من الإسرائيليين يعتقدون أن على حكومة الاحتلال إنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الأسرى في غزة. فيما يؤيد 79% تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي يونيو الماضي، كشف استطلاع رأي للقناة 12 العبرية، أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح الاستطلاع، أن 43% من الإسرائيليين يعتقدون أن هجوم 7 أكتوبر يجب أن يتصدر أجندة الانتخابات، بينما يرفض 55% من الإسرائيليين انخراط الأحزاب الدينية بالتوليفة الحاكمة المقبلة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن أحزاب المعارضة ستشكل مجتمعة 72 عضو كنيست لو جرت الانتخابات اليوم، مؤكدا أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستفقد أغلبيتها لو جرت انتخابات وستحصل على 48 مقعدا.

وأكد الاستطلاع، أن حزب الليكود سيحل في المركز الثاني لو جرت الانتخابات بـ22 مقعدا، موضحا أن حزب جديد بقيادة نفتالي بينت سيكون الأول بـ24 مقعدا لو جرت الانتخابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل الحرب في غزة استطلاع للرأي في إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟