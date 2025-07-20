(بي بي سي)

في تطور للأوضاع في مدينة الفاشر، قال الجيش السوداني إن قواته تستعيد السيطرة على مواقع رئيسية في عاصمة إقليم شمال دارفور، كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي غضون ذلك، دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ضرورة الضغط لفك الحصار عن مدينة الفاشر، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

وقالت المفوضية في بيان إن الوضع أصبح حرجاً للغاية حيث يودي الجوع والمرض يومياً بحياة الأطفال والنساء الحوامل والمُرضعات، وسط نقص شديد في مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية.

وحذّرت المفوضية من أن تفشي الكوليرا يُشكّل تهديداً كبيراً لمئات الآلاف من النازحين، خاصة في ظل موسم الأمطار والبيئة الصحية الهشة.

ولكن ما قصة مدينة الفاشر التي تُسلط عليها الأضواء حالياً؟

التأسيس والغزو المصري

تقع مدينة الفاشر في غرب السودان، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور، على ارتفاع حوالي 700 متر فوق سطح البحر، وتبعد حوالي 802 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم و195 كيلومتر شمال شرق مدينة نيالا.

وحول سكان المنطقة، تقول دائرة المعارف البريطانية إن العرب يشكلون منذ فترة طويلة أغلبية السكان في الجزء الشمالي من دارفور، بينما يهيمن العرب والفور على الجزء الجنوبي، ومن بين المجموعات العرقية الأخرى في الإقليم شعوب البجا والزغاوة والنوبة والداجو.

وفي عصور ما قبل التاريخ، كان سكان دارفور الشماليون مرتبطين بشعوب ما قبل الأسرات في وادي نهر النيل. ومنذ عام 2500 قبل الميلاد تقريباً، كانت دارفور ضمن نطاق القوافل المصرية التي كانت تتاجر جنوباً من أسوان حيث كان أول حكامها التقليديين من الداجو مرتبطين بالشعوب القديمة.

ولا شك أن التجارة كانت تُجرى من دارفور مع مصر أثناء المملكة الحديثة ومع مدينتي نبتة ومروي في مملكة كوش (الواقعة الآن في شمال السودان). وفي نهاية المطاف، أعقب حكم الداجو في دارفور حكم التانجور .

وانتهت الفترة المسيحية، التي دامت على الأرجح من عام 900 إلى عام 1200 في دارفور بتقدم الإسلام شرقاً من إمبراطورية كانم-برنو (تتمركز حول بحيرة تشاد).

وبحلول عام 1240، كان ملك كانم يسيطر على الطريق التجاري مع مصر، ومن المحتمل أن يكون هذا هو التاريخ الذي نشأ فيه نفوذ كانم على دارفور.

وحكمت قبيلة كيرا، وهي عشيرة رئيسية تابعة للفور، دارفور من عام 1640 إلى عام 1916 تقريباً. وكان أول ذكر تاريخي لكلمة فور في عام 1664. وخلال تلك الفترة، استخدم ملوك سلطنة كيرا في دارفور مصطلح فور للإشارة إلى سكان المنطقة ذوي البشرة الداكنة الذين قبلوا الدين الإسلامي.

ومع زواج سلالة كيرا نفسها من سكان المنطقة، أصبح أفرادها معروفين أيضاً باسم فور. وقد اعتنق سكان دارفور الإسلام تحت حكم سلاطين كيرا الذين خاضوا معارك متقطعة مع مملكة وداي في تشاد، وحاولوا أيضاً إخضاع القبائل العربية شبه المستقلة التي سكنت البلاد.

وأما مدينة الفاشر فتقول عنها دائرة المعارف البريطانية إنها تُعد واحدة من أقدم الحواضر التاريخية في إقليم دارفور، ويعود تأسيسها إلى أواخر القرن الثامن عشر حين اختار السلطان عبد الرحمن الرشيد، من سلاطين الفور، موقعها ليكون مقراً دائماً لحكمه، وذلك بعد أن كانت السلطنة متنقلة.

وقد اختار السلطان عبد الرحمن الرشيد منطقة وادي رهد تندلتي في السهول الشرقية من دارفور لبناء عاصمته بسبب خصوبة الأرض وملاءمتها للزراعة وتربية الماشية حيث بدأ السلطان بتشييد قصره على الضفة الشمالية للوادي، ثم تبعه بناء منازل الحاشية والحرس، مما جذب السكان للتوافد إلى المنطقة، فتحولت إلى مدينة مأهولة.

ومع استقرار الحكم في هذا الموقع، تحوّلت الفاشر إلى عاصمة للسلطنة، ومركز إداري وثقافي واقتصادي مهم في المنطقة، مما أتاح لها النمو والازدهار السياسي والاجتماعي.

وقد أصبح اسم المدينة مرتبطاً بكلمة "فاشر السلطان"، أي مكان اجتماع السلطان ومجلسه، وهذا يعطي دلالة على مركزيتها في هيكل السلطة التقليدية لسلاطين الفور.

وهناك رواية أخرى تقول إن الاسم مشتق من ثور يُدعى "فاشر" كان يشرب من بركة ماء في المنطقة، وعندما تتبعه السكان اكتشفوا مصدر المياه، فأطلقوا اسم "الفاشر" على المنطقة، فيما تُشير روايات أخرى إلى أن الاسم قد يكون مشتقاً من كلمة "الفاخر" بمعنى المكان المتميز، نظراً لأهمية المدينة الإدارية والتجارية.

وأخذت الفاشر تنمو بسرعة بعد أن أصبحت عاصمة السلطنة، فبدأت القوافل التجارية تتجه إليها من مناطق مختلفة في إفريقيا، خاصة من ليبيا وتشاد وكردفان، لتصبح محطة تجارية مهمة على طريق القوافل في السودان.

وكان يُباع فيها الصمغ العربي، والعاج، والذهب، والجلود، والملح، والحبوب، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وربطها بالشبكات التجارية الإقليمية، وقد أسهم هذا التطور في جذب مجموعات سكانية من مختلف القبائل، مثل الزغاوة والفور والتاما والميدوب، مما زاد من التنوع الإثني والثقافي للمدينة.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يوليو/تموز من عام 1820، أرسل محمد علي والي مصر في عهد الإمبراطورية العثمانية جيشاً بقيادة ابنه إسماعيل لغزو السودان. وبحلول عام 1821 استسلم الفونج وسلطان دارفور، وأصبح السودان النيلي من النوبة إلى التلال الأثيوبية ومن نهر عطبرة إلى دارفور جزءا من إمبراطورية محمد علي.

ويقول التاريخ إن جيوش سلطان دارفور إبراهيم قرض دخلت في مواجهات مع قوات الزبير باشا رحمة، التابع لمحمد علي باشا، في معركة منواشي، لكن الجيش المصري تمكن من دخول الفاشر من الشرق عبر كردفان.

ولاحقاً، في عام 1884، وخلال الثورة المهدية، احتلت قوات المهدي المدينة بعد حصار استمر أسبوعاً واحداً.

وبعد الإطاحة بخليفة المهدي، الخليفة عبد الله التعايشي في عام 1898، اعترفت الحكومة الجديدة (الأنجلو-مصرية) في السودان بعلي دينار سلطاناً على دارفور في عام 1899.

السلطان علي دينار والحكم الثنائي

وقد شهدت الفاشر تطوراً كبيراً في عهد السلطان علي دينار، آخر سلاطين الفور، والذي حكم السلطنة بين عامي 1898 و 1916، وكان شخصية محورية في تاريخ المدينة والمنطقة.

وُلد علي دينار في الفاشر وتلقى تعليمه فيها، قبل أن يصعد إلى سدة الحكم ويعيد بناء السلطنة بعد فترة من الاضطراب السياسي.

وقد قام علي دينار بترميم الأبنية الرسمية، وبناء قصر السلطان الذي ما يزال قائماً في المدينة حتى اليوم كمتحف وطني، إلى جانب تقوية الجيش المحلي وتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية.

ومن أبرز ما عُرف عنه إرساله كسوة الكعبة إلى مكة المكرمة في مواسم الحج، تأكيداً على انتمائه الإسلامي وشرعيته السياسية. وقد جعل من الفاشر مركزاً إدارياً وعسكرياً متقدماً، وأعاد إليها مكانتها السياسية، إلى أن انتهى حكمه بمقتله على يد القوات البريطانية في عام 1916.

وقد انتهت سلطنة دارفور وخرجت الفاشر من عباءة الحكم المستقل بعد تدخل القوات البريطانية المصرية في عام 1916، خلال الحرب العالمية الأولى حيث أدى التمرد الذي قاده علي دينار في عام 1915 إلى استفزاز البريطانيين لشن حملة عقابية قُتل فيها دينار في جبال مرة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1916، وبعد ذلك أصبحت دارفور مقاطعة (ثم ثلاث مقاطعات لاحقًا) في السودان تحت الحكم الثنائي.

وبعد ذلك، أصبحت الفاشر مركزًا إدارياً محلياً يتبع للسلطات الاستعمارية، وتم تعيين مفتشين بريطانيين لإدارة المدينة وشؤونها، مما أدى إلى إدخال نمط جديد من الحكم المركزي المبني على القوانين البريطانية والبنية البيروقراطية الحديثة، إلا أن هذا التحول أدّى أيضاً إلى تقويض السلطة التقليدية المحلية والحد من نفوذ زعماء القبائل والسلاطين.

ورغم تراجع مكانتها كعاصمة سياسية بعد سقوط السلطنة، فقد احتفظت الفاشر بأهميتها كمركز ثقافي وتجاري، حيث استمرت القوافل في التوافد عليها، كما تطورت كمركز إداري لحكومة السودان البريطانية المصرية، وتم إنشاء مدارس ابتدائية وثانوية فيها، بالإضافة إلى بعض المراكز الصحية والبنى التحتية.

وقد ساهم الاستقرار النسبي خلال الحقبة الاستعمارية في نمو المدينة عمرانياً، إذ بدأت تظهر بها طرق مرصوفة، وساحات عامة، ومبانٍ حكومية. كما شهدت المدينة تدفقاً سكانياً ملحوظاً، حيث استقرت فيها قبائل عديدة من أنحاء دارفور، مما زاد من تنوعها الإثني والثقافي.

بعد الاستقلال

مع استقلال السودان عام 1956، أصبحت الفاشر جزءًا من الجمهورية السودانية، وتطورت بنيتها التحتية نسبياً، حيث تم إنشاء مطار الفاشر، وتوسيع الطرق، وتأسيس بعض المؤسسات التعليمية مثل جامعة الفاشر، التي لعبت دوراً مهماً في تأهيل الكوادر المحلية.

ومع ذلك، فقد ظلت المدينة تعاني من ضعف في التنمية مقارنة بالعاصمة والمدن الكبرى الأخرى، وهو ما أسهم في تزايد الشعور بالتهميش بين سكانها وسكان الإقليم عامة.

ورغم كونها مقراً لحاكم إقليم دارفور في بعض الفترات، إلا أن ضعف البنية التحتية واستمرار أنماط الحكم التقليدية جعل من التنمية الاقتصادية والتعليمية تحدياً مستمراً.

وفي سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، استمرت الفاشر في النمو العمراني ببطء، مع ازدياد سكاني ناتج عن نزوح قبائل من مناطق أخرى بسبب الجفاف والتصحر.

ومنذ مطلع الألفية الجديدة، أصبحت الفاشر إحدى أبرز ساحات النزاع في السودان، خصوصاً بعد اندلاع الصراع في دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات التمرد، وعلى رأسها حركة تحرير السودان.

وقد تعرضت المدينة إلى ضغوط هائلة نتيجة للنزوح الجماعي من القرى والبلدات المحيطة، مما أدى إلى إنشاء عدد كبير من معسكرات النازحين حول المدينة، مثل معسكر أبوشوك وزمزم، حيث يعيش مئات الآلاف من السكان في ظروف إنسانية صعبة.

وعلى الرغم من أن الفاشر لم تكن هدفاً مباشراً للقصف أو المعارك في مراحل الحرب الأولى، فإن التوترات الأمنية والاشتباكات المتفرقة جعلت منها منطقة غير مستقرة، وكان الوجود العسكري والأمني كثيفاً فيها.

في عام 2004، اختارت الأمم المتحدة مدينة الفاشر لتكون أول مقر لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ما منح المدينة أهمية دبلوماسية وإنسانية جديدة.

وقد أدى ذلك إلى توافد منظمات الإغاثة والعاملين الدوليين إلى المدينة، مما ساهم ولو بشكل مؤقت في انتعاش بعض جوانب الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، فقد ظلت الأوضاع هشّة، وتفاقمت مع فشل اتفاقيات السلام المتكررة، واستمرار موجات العنف، وازدياد تعقيد المشهد السياسي والعسكري في دارفور.

وفي السنوات الأخيرة، ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان من عام 2023، عادت الفاشر إلى واجهة الأحداث من جديد، حيث أصبحت ساحة قتال بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى دمار كبير في البنية التحتية، وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وازدياد أوضاع النزوح والمعاناة الإنسانية.

وبرزت تقارير دولية تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة في المدينة، من نهب، وتهجير قسري، وجرائم حرب، مما دفع بالعديد من الجهات الدولية إلى التحذير من كارثة إنسانية في الفاشر، باعتبارها من آخر المناطق الكبرى في دارفور التي ما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني.

وهكذا، مرت المدينة في تاريخها بالعديد من المراحل من كونها عاصمة سلطنة تقليدية مزدهرة إلى مركز للسلطة الاستعمارية، ثم إلى هامش منسي في الدولة الحديثة، وصولاً إلى قلب النزاعات المسلحة، وفي كل مرحلة، حملت المدينة عبء التحولات الكبرى، لكنها أيضاً عبّرت عن مرونة مجتمعها في مواجهة التحديات.

واليوم، تقف الفاشر في مفترق طرق تاريخي، فهي إما أن تتحول إلى مدينة منكوبة لا يُذكر منها سوى المآسي، أو أن تصبح رمزًا للسلام والمصالحة وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة ومتوازنة.