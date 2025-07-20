دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لقرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هناك دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا بشأن قرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة على غرار ما فعلت في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، حثت اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني على التواصل معها من أجل إجلاء الأطفال المصابين في غزة وإنقاذهم من الموت.

وكتب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني إلى كير ستارمر في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن اسكتلندا "مستعدة" لاستقبال بعض من ألفي طفل في غزة أصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة، لتلقي العلاج في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

لكن سويني قال إنه لم يتلق أي رد من ستارمر.

وفي بيان لوكالة بي إيه ميديا البريطانية، قال سويني: "إنه لأمر محزن للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن الدخول في حوار بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في غزة الذين، بدون رعاية طبية مناسبة، سيتركون ليموتوا".