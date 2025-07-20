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تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا

10:30 ص الأحد 20 يوليه 2025

حركة القطارات في بريطانيا

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لندن - (د ب أ)

اكتملت عملية تأميم شركة تشغيل القطارات "سي تو سي" البريطانية، التي تشغل خدمات بين شارع فينتشيرش في لندن وجنوب إسيكس، لتصبح ثاني شركة تعود إلى الملكية العامة، اليوم الأحد.

وتولت شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية "ترينيتاليا" مسؤولية إدارة شركة "سي تو سي" منذ عام ٢٠١٧، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت وزارة النقل، التي تدير الخدمات تحت إشراف عام بالنيابة عن حكومة المملكة المتحدة، أن التذاكر المشتراة سابقا ستظل سارية.

وقالت الوزارة إن الأسعار "لن تتغير كنتيجة مباشرة لعملية النقل".

وأصبحت شركة "ساوث وسترن ريلواي" البريطانية، في مايو/أيار الماضي، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب «العمال» البريطانية.

وانضمت شركة سكك حديد "ساوث وسترن رايلوي" إلى شركات "نورذرن"، و"ترانس بينين إكسبريس"، و"ساوث إيسترن"، و"إل إن أي آر"، التي تم تأميمها في عهد حكومة المحافظين بسبب إخفاقات في الأداء من قبل مالكي الامتيازات السابقين.

ومن المقرر أن تكون شركة "جريتر أنجليا"، هي الشركة التالية التي سيتم تأميمها، في 12 أكتوبر المقبل.

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بريطانيا وزارة النقل لندن ترينيتاليا
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