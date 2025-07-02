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تقارير: المفوضية الأوروبية تواجه تصويتًا لحجب الثقة

08:11 م الأربعاء 02 يوليه 2025

أورسولا فون دير لاين

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بروكسل - (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين ستواجه تصويتا لحجب الثقة في البرلمان الأوروبي.

وأشارت (د ب أ) إلى قيام رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بإبلاغ قادة الكتل البرلمانية بهذا التطور مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم النائب الروماني اليميني في البرلمان الأوروبي جورجي بيبيريا باقتراح حجب الثقة.

ويستند اقتراح حجب الثقة إلى انعدام الشفافية وسوء الإدارة بالمفوضية، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كوفيد-19.

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