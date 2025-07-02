ترامب يعلن التوصل لصفقة تجارية مع فيتنام

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إبرام اتفاق تجاري جديد مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، وصفه بأنه "تعاون كبير" بين البلدين، وذلك بعد محادثات أجراها مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام.

وأوضح ترامب في تغريدة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، أن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على البضائع الفيتنامية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، و40% على الشحنات العابرة، مقابل منح الشركات الأميركية وصولاً كاملاً إلى الأسواق الفيتنامية دون أي رسوم جمركية.

وقال ترامب: "بموجب هذا الاتفاق، ستفتح فيتنام أسواقها بالكامل أمام المنتجات الأمريكية للمرة الأولى، وهو ما سيسمح لنا ببيع سلعنا، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي، في السوق الفيتنامية بدون رسوم إضافية".

وأشار إلى أن الاتفاق يعكس توازناً تجارياً جديداً يُعزز الصادرات الأمريكية ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيدًا بتعامل الأمين العام تو لام ووصفه بـ"الشخص المحترم"، مؤكدًا أنه أدار المفاوضات شخصيًا.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه فرصة غير مسبوقة لتوسيع خطوط الإنتاج الأميركية داخل فيتنام، مشيرًا إلى أن بعض الصناعات الأميركية، خاصة صناعة السيارات، قد تجد موطئ قدم مهمًا في السوق الفيتنامية خلال المرحلة المقبلة.