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إسرائيل تزعم اعتقال "خلية إيرانية" جنوبي سوريا (فيديو)

11:36 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل "خلية إيرانية" الليلة الماضية خلال عملية خاصة نفذها جنوب سوريا.


وقال الجيش في بيان، إن "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".


وأضاف أنه "على ضوء معلومات استخبارية وردت في الأسابيع الأخيرة من جراء التحقيقات نفذت قوات اللواء عملية ليلية مركزة نتج عنها القبض على عدد من المخربين، بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة التي تم فيها القبض على المخربين".



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جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل خلية إيرانية
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