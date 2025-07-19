روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1195 جنديًا في يوم واحد

موسكو - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوحدات العسكرية الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 1195 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن "أوكرانيا خسرت 155 جنديا في نطاق مسؤولية مجموعة القتال "الشمال"، وأكثر من 230 جنديا في نطاق "الغرب"، وما يصل إلى 125 في "الجنوب"، وأكثر من 450 في "الوسط"، وما يصل إلى 190 في "الشرق"، وأكثر من 45 جنديا في نطاق مجموعة "دنيبر"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضا، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 80 طائرة مسيرة خلال الليل، في إطار هجوم واسع شنّته القوات الأوكرانية استهدف موسكو ومناطق قريبة من الحدود.

وأفاد سكان موسكو بسماع انفجارات قوية، بعد إسقاط أكثر من عشر طائرات مسيرة. وأصبح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، يبلغ عن هجمات يومية بالطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة.

وتسبب الهجوم في تعطيل الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وشيريميتيفو، وهما من أكبر مطارات العاصمة الروسية، وذلك في ذروة موسم العطلات الصيفي.