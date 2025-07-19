وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى رسمه صورا، غير أنها أشارت إلى أن عدد من رسوماته تم بيعها في مزادات علنية على مدار أعوام، موضحة أن تاريخ بعضها يعود إلى فترة عمله مطور عقاري في نيويورك.

وذكرت الصحيفة، أن الرسومات التي عادة ما كانت مناظر بسيطة للمدينة أو معالم رسمها بقلم تحديد أسود ووقّعها باسمه، لافتة إلى أن هذه الرسومات تم التبرع بها لمؤسسات خيرية مختلفة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مؤكدة أنها مبيعاتها حققت آلاف الدولارات لاحقا.

وكان الرئيس الأمريكي، كتب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأسبوع الماضي: "أنا لا أرسم صورا"، نافيا بشكل قاطع ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بطاقة تهنئة بعيد ميلاد الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية عام 2003، موضحة أن البطاقة التي تضمنت رسما إيحائيا جنسيا تحمل اسم ترامب.

وأقام الرئيس ترامب دعوى قضائية، أمس الجمعة، ضد "وول ستريت جورنال" ومالكيها، كما طالب في دعواه بتعويضات مالية بنحو 10 مليارات دولار بسبب تقريرها عن بطاقة التهنئة.

ومع ذلك، اعترف ترامب في كتابه الذي صدر عام 2008 "ترامب لا يستسلم أبدا: كيف حوّلت أكبر التحديات التي واجهتها إلى نجاح"، بإسهاماته الفنية.

وكتب الرئيس الأمريكي: "يتطلب الأمر مني بضع دقائق لأرسم شيئا ما، غالبا ما يكون مبنى أو مدينة مليئة بناطحات السحاب، وبعد ذلك أقوم بتوقيعها باسمي، هذا يساعد في جمع آلاف الدولارات لمساعدة المحتاجين في نيويورك".

وتعليقا على تقرير "وول ستريت جورنال" رفض المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونج، أي ربط بين رسومات ترامب وبين الرسومات التي تم ذكرها ووصفها في التقرير.

وتابع: "كما أوضح الرئيس، نشرت الصحيفة أخبارا زائفة كاذبة، إنه لا يرسم أشياء مثل التي وصفتها".

إلى جانب ذلك، هاجم ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" بعد ذكرها رسوماته الخيرية، متهما إياها بالترويج لمزاعم كاذبة وتشهيرية، مضيفا "مقارنتهم الزائفة (بين رسوماته الخيرية وبطاقة التهنئة المنسوبة إليه) يثبت عداءهم للشعب".