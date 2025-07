وكالات

تشهد العاصمة التركية أنقرة فيضانات عارمة، منذ مساء أمس الجمعة، نتيجة عاصفة قوية ضربت منطقة كتشورين في المدينة وتسببت في أمطار غزيرة.

❗️🇹🇷 Severe Flooding Washes Away Vehicles in Turkish Capital & Surrounding Region #Ankara pic.twitter.com/WALK9Y0Meg — RT_India (@RT_India_news) July 19, 2025

واجتاحت الأمطار الغزيرة الشوارع وغمرت بعض المنازل والمحال التجارية كما تسببت في اضطراب الحياة اليومية وتعطيل حركة المرور.

HİZMETSİZ BAŞKAN @mansuryavas06 maalesef yine sınıfta kaldı.



Ankara'da sel ve su baskınları etkili oldu



• Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı



• Araçlar sel sularında sürüklendi, bazıları kullanılamaz hale geldi. pic.twitter.com/Y6W2oAlAeW — Hüseyin BABAYİĞİT 🇹🇷 (@HsynBabayigit) July 18, 2025

وتركزت الأضرار في مناطق كتشورين، ماماك، وتشانكايا، إذ شهدت انهيارات جزئية للمباني وجرف سيارات بالكامل.

This evening: Heavy rainfall triggered severe street flooding in Keçiören, creating dangerous conditions for drivers. Several vehicles were carried away by the forceful currents.



📍 Keçiören, Ankara, Turkey. pic.twitter.com/KdUW6hgbqD — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 18, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للفيضانات وهي تجرف المركبات ما تسبب في إتلافها وتعطيل حركة المرور.

Video footage show the devastating aftermath of heavy rain in Keçiören, Ankara Province, Turkey, where severe flooding submerged streets and swept away vehicles.



Follow: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/0qROrmbp6f — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 19, 2025

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن رجال الإنقاذ تدخلت لمساعدة المواطنين على النجاة من خطر الغرق، ونقلهم عبر السلالم بعيدًا عن المياه التي غمرت الطرقات.

وأفادت وسائل إعلام تركية بمحاصرة ثلاثة أشخاص في منزل انهار جداره بسبب الفيضانات، ما أسفر عن إصابة أحدهم.

Flooding Turkey



Major flash floods recently turned streets into rivers in Keçiören in the Ankara Province, Turkiye.



Many buildings and cars were severely damaged. There are no immediate reports of serious injuries.#Turkey #Floods #Keçiören pic.twitter.com/MaZRkIsOAT — Chyno News (@ChynoNews) July 18, 2025

وشاركت أكثر من 1800 مركبة و2300 فرد من فرق الطوارئ في عمليات الإنقاذ، وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD).

وخصصت بلدية أنقرة ملاجئ لإيواء المتضررين، وفعّلت الخط الساخن 153 لاستقبال طلبات المساعدة من السكان الذين اضطروا لمغادرة منازلهم، وفقًا لما وكالة "سبوتنيك تركيا" عن بلدية المدينة.

Ankara Keçiören aşırı yağış sonucu da sel meydana geliyor ⛈️



📍 Türkiye Ankara (18.07.2025) pic.twitter.com/wJutIeDfri — Hava Medya (@havamedyaa) July 18, 2025

وتواصل إدارة الكوارث والطوارئ، وفرق الإطفاء والفرق الطبية جهود الإخلاء والإنقاذ في المنطقة.