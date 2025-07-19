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استشهاد مدير شرطة النصيرات رفقة 11 فردًا من عائلته بغارة إسرائيلية

04:05 م السبت 19 يوليو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات

قالت داخلية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال مدير شرطة النصيرات العقيد عمر سعيد رفقة 11 فردًا من عائلته بغارة جوية استهدفت منزله بالزوايدة وسط قطاع غزة.


وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 98 فلسطينيًا وإصابة 511 آخرين بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.


وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58 ألفًا و777 شهيدًا و140 ألفًا و485 مصابًا.

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الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية قطاع غزة وزارة الصحة
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