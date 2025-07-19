لأول مرة: رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار يظهر في حفل تكريم

(أ ب)



ظهر رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار في حفل اليوم السبت، لتكريم الجنرال أونج سان، بطل الاستقلال ووالد الزعيمة السابقة المسجونة أونج سان سوتشي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الجنرال مين أونج هلاينج/69 عاما/، مراسم وضع أكاليل الزهور في يوم الشهداء منذ أن أطاح الجيش بأونج سان سوتشي واستولى على السلطة في فبراير 2021.

يأتي ظهور الزعيم هلاينج فيما تستعد حكومته المحاصرة لإجراء انتخابات، في الوقت الذي تقاتل فيه جماعات معارضة مسلحة بمختلف أنحاء البلاد.

ويوم الشهداء حدث مهم في تقويم ميانمار منذ عقود من الزمن، لكن الجيش قلل من أهمية تلك العطلة في السنوات الأخيرة.

ويخلد هذا اليوم ذكرى اغتيال أونج سان، رئيس الوزراء الأسبق، الذي قتل رميا بالرصاص وهو في الثانية والثلاثين من عمره مع ستة من زملائه في مجلس الوزراء واثنين من المسؤولين الآخرين عام 1947، قبل أشهر قليلة من تحرر البلاد- التي كانت تعرف آنذاك باسم بورما- من الاستعمار البريطاني وقد حوكم منافس سياسي وهو رئيس الوزراء السابق يو سو وتم إعدامه شنقا بتهمة التخطيط للهجوم.





