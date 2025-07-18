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زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة نابولي

01:59 م الجمعة 18 يوليو 2025

زلزال- أرشيفية

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روما - (د ب أ)

تعرضت مدينة نابولي في إيطاليا والمناطق المحيطة بها لزلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة.

وفر العديد من سكان المدينة الإيطالية الساحلية إلى الشوارع بعد وقوع الزلزال.

وبحسب السلطات، يقع مركز الزلزال في منطقة حقول فليجريان البركانية غربي المدينة، وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا كبيرا في إقليم كامبانيا.

ونشر السكان، الذي كانوا يشعرون بالصدمة، صورا للزلزال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم: "كان كل شيء يهتز، من الأرض إلى خزانات الملابس وقطع الأثاث".

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زلزال مدينة نابولي روما
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