مصر وإيران تبحثان التطورات في سوريا

طهران - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدا على ضرورة العمل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة السياسات التوسعية الإسرائيلية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، أن عراقجي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، بحثا هاتفيا مساء أمس الخميس، آخر التطورات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب عراقجي خلال الاتصال عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا وهجمات إسرائيل على سوريا ولبنان، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وشدد على ضرورة العمل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة سياسات الحرب والتوسع التي تنتهجها إسرائيل والتي تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الداعم لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على حقوق كافة الأقليات ومواجهة محاولات تقسيم البلاد.