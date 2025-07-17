وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الخميس، إن لا تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تندد بشدة بالعنف في محافظة السويداء السورية، مشددا على ضرورة أن تحقق سوريا في جميع تقارير الانتهاكات وأن تحاسب الجناة.

وطالب المسؤول بالخارجية الأمريكية، الأطراف في سوريا بالتراجع والانخراط في حوار من أجل وقف إطلاق نار دائم.

بدوره، أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، عن شكره كل الأطراف على ابتعادها عن الفوضى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل أكثر استدامة وسلمية.

من جانبه، قال الشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ عقل الدروز في سوريا، الخميس، إن أتباعه ملتزمون بروح التسامح رغم الاعتداءات المؤلمة التي طالت أبناء طائفتهم.

وأكد الهجري، أن من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه، معبّرا عن رفضه أن تنسب أعمال التخريب والتحريض إلى أي طائفة أو منطقة.

وشدد الهجري، على أن الدروز ليسوا "طائفيين ولم نكن يوما دعاة فتنة أو فرقة".

وكان الهجري، نفى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية مساء الأربعاء لوقف العمليات العسكرية في السويدء، رغم إعلان شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع.

وعلى مدار الأيام الماضي شهدت السويداء اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات.