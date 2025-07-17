إعلان

إسرائيل تعلق على استهداف الكنيسة الكاثوليكية بشمال غزة

03:05 م الخميس 17 يوليه 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على دراية بالتقارير التي أفادت بتعرض كنيسة كاثوليكية في مدينة غزة للقصف، مشيرًا إلى أن "الملابسات تخضع للتحقيق".

وجاء هذا الإعلان عقب استهداف قصف مدفعي إسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة كاهن وعدد من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.

ونُفذ القصف عبر قذيفة أطلقتها دبابة تابعة لقوات الاحتلال، وأدى إلى إصابة كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي، إلى جانب طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتين، ومسن كانوا يحتمون داخل مبنى الكنيسة. ووُصفت حالتان على الأقل من بين المصابين بأنها "حرجة".

ويقع مبنى الكنيسة قرب مستشفى الأهلي في شمال غزة، وهي منطقة تتعرض منذ أيام لقصف مكثف. وقال الدكتور فاضل نعيم، مدير المستشفى، إن الكنيسة كانت تؤوي عشرات المدنيين من المسلمين والمسيحيين، بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الكنيسة الكاثوليكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية