ترامب: الاتفاق التجاري مع الهند قريب



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته قريبة جدا من اتفاق تجاري مع الهند، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا.

وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع كندا، وفقا للغد.

وقال ترامب، إنه من المحتمل أن يفرض رسوما جمركية 10% أو 15% على دول أصغر حجما.

وشدد ترامب الثلاثاء على أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 19% على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاق جديد مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك المزيد من الاتفاقات قيد التفاوض.

يأتي ذلك في حين يواصل ترامب الضغط من أجل ما يعتبرها شروطا أفضل مع الشركاء التجاريين وسبيلا لتقليص العجز التجاري الأمريكي الكبير.

والاتفاق مع إندونيسيا، الشريك التجاري الصغير نسبيا للولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة ترمب حتى الآن قبل انقضاء مهلة في أول أغسطس لرفع الرسوم الجمركية على معظم الواردات مرة أخرى.

وقال ترامب في البيت الأبيض عن الاتفاق مع إندونيسيا سيدفعون 19% ولن ندفع شيئا، سيكون لدينا وصول كامل إلى إندونيسيا، ولدينا اتفاقان سيتم الإعلان عنهما.

وذكر ترامب في وقت لاحق عبر منصة تروث سوشيال، أن إندونيسيا وافقت على شراء منتجات طاقة أمريكية قيمتها 15 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 50 طائرة بوينج.