إعلام عبري: بدء جلسة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، ببدء جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

وقال الإعلام العبري، إن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رومان جوفمان، وصل إلى المحكمة بشكل مفاجئ، ما دفع نتنياهو إلى طلب استراحة عاجلة.

وذكرت أن رئيس الوزراء تسلم مظروفًا يحتوي على تحديث، ثم قال للقضاة: "يجب أن أغادر، فقد حضر سكرتيري العسكري دون أن يكون مدعوًا".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.

وفي يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضايا المعروفة بالأرقام 1000 و2000 و4000، والمتعلقة باتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، وهي الاتهامات التي ينفيها نتنياهو. وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدّم لائحة الاتهام في هذه القضايا في نهاية نوفمبر 2019.