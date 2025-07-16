هآرتس: 70% من مباني غزة غير صالحة للسكن

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء، بأن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.



وقالت الصحيفة العبرية، إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أنه تم تدمير 89% من المباني في رفح جنوبي القطاع و84% من المباني في شمال القطاع.



وذكرت أن %78 من المباني في مدينة غزة دُمِرت بشكل كلي أو جزئي، مؤكدة أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.



وأوضحت "هآرتس"، أن المقاولون الإسرائيليون يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل لكل مبنى يدمرونه، لافتة إلى أن المقاولون الإسرائيليون يضغطون لتوسيع مناطق التدمير.