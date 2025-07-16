أكسيوس: ترامب سيلتقي برئيس وزراء قطر لبحث هدنة غزة



وكالات

أكد باراك رافيد مراسل أكسيوس على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، لبحث المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقطر وسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس، بجانب كل من مصر والولايات المتحدة، وفقا للغد.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي دخلت أسبوعها الثاني من دون إحراز تقدم، لا تزال في المرحلة الأولى، وإن الجهود مستمرة بين الوفود في الدوحة.

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن المفاوضات لا تزال في المرحلة الأولى المرتبطة تحديدا بالوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة القادمة.

وأضاف أن الجهود لا تزال مستمرة، وأن الوفود في الدوحة تواصل اجتماعاتها بشكل حثيث، متابعا: "وكما كان هو الحال دائما التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية".

واستطرد المتحدث باسم الخارجية القطرية: "لا يمكننا أن نقول إن الاتفاق سيتم غدا ولا يمكننا أن نقول إن المفاوضات ستنهار غدا، هذا أمر يتم التعليق عنه في حينه".