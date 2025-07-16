ترامب: إيران تُريد إجراء محادثات بعد أن تم تدمير منشآتها النووية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تريد إجراء محادثات بعد أن تم تدمير منشآتها النووية.

وعن التحدث مع إيران، أكد ترامب: "لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران"، وفقا لسكاي نيوز.

في سياق أخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي بوتين، يُريد السلام، إذ آمل أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الخمسين يوما.

وأضاف ترامب في تصريحات له اليوم الأربعاء: "شحن الأسلحة إلى أوكرانيا بدأ بالفعل".