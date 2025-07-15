إعلان

الحوثيون: استهدفنا هدفين إسرائيليين في النقب وإيلات بـ3 مسيرات

09:54 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الثلاثاء، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية بـ3 طائرات على النقب وميناء أم الرشراش "إيلات" في إسرائيل.

وأشار سريع، إلى أن طائرتين مسيرتين ضربتا هدفا عسكريا مهما للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش، مؤكدا استمرار عمليات الجماعة اليمنية الموالية لإيران لحين وقف العدوان على غزة ورفح الحصار عنها.

وتواصل جماعة الحوثيين اليمنية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فضلا عن استهداف السفن التابعة لها في البحرين الأحمر إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النقب إيلات الحوثيون يحيى سريع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة