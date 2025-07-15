الحوثيون: استهدفنا هدفين إسرائيليين في النقب وإيلات بـ3 مسيرات

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الثلاثاء، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية بـ3 طائرات على النقب وميناء أم الرشراش "إيلات" في إسرائيل.

وأشار سريع، إلى أن طائرتين مسيرتين ضربتا هدفا عسكريا مهما للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش، مؤكدا استمرار عمليات الجماعة اليمنية الموالية لإيران لحين وقف العدوان على غزة ورفح الحصار عنها.

وتواصل جماعة الحوثيين اليمنية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فضلا عن استهداف السفن التابعة لها في البحرين الأحمر إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.