بنسبة 17%.. أمريكا تفرض رسومًا جمركية على واردات الطماطم المكسيكية



وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية، في قرار يأتي عقب إلغائها اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين تتعلق بهذا المنتج.

كانت واشنطن أعلنت في منتصف أبريل، أنها قررت إلغاء هذه الاتفاقية التي أبرمت في 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

ويتطلب دخول القرار حيز التنفيذ مهلة 90 يوما انتهت الإثنين، وفقا للغد.

في البداية، هددت الحكومة الأمريكية بفرض رسم جمركي بنسبة 21% على الطماطم المكسيكية لكنها خفضت هذه النسبة إلى 17% في نهاية المطاف.

وتتهم وزارة التجارة الأمريكية منتجي الطماطم المكسيكيين بممارسات لا تحترم المنافسة النزيهة، مشيرة إلى أنها فرضت هذا الرسم الجمركي الإضافي للتعويض عن هذه الممارسات.

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في بيان، إن المكسيك تبقى أحد حلفائنا الرئيسيين، لكن مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة من ممارسات تجارية غير عادلة تخفض بشكل مصطنع أسعار منتجات مثل الطماطم.

قبل هذا الإعلان الأمريكي، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أنها تعمل من أجل الحد من تداعيات الرسوم الإضافية.

أضافت: "من الصعب جدا وقف تصدير الطماطم إلى الولايات المتحدة لأن إنتاجهم المحلي لا يلبي الطلب".

كان وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديجي كشف في أبريل، أن 90% من واردات الولايات المتحدة من الطماطم تأتي من المكسيك، متوقعا أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات بلاده من هذه الفاكهة إلى ارتفاع أسعارها في الجارة الشمالية لبلاده.