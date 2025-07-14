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أمين عام الناتو يعلن اتفاق مع ترامب لتزويد أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة

07:39 م الإثنين 14 يوليه 2025

مارك روته

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وكالات
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إنه يجب التأكد من تلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية وتعويض المخزون الأوروبي من الأسلحة.

وأعلن روته، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة بموجب اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة.

وأوضح أن قرار دعم أوكرانيا للمحافظة على قدراتها بهدف الدفاع عن نفسها يعد أمرًا كبيرًا، مضيفًا "قررنا دعم أوكرانيا والقارة الأوروبية تتحمل كلفة الأمر. وأسلحتنا هي الأفضل وبقية العالم خلفنا بعشرين عامًا".

وتابع أمين عام الناتو: "كنا على وشك الاتفاق مع روسيا 4 مرات ثم عاد إطلاق الصواريخ".

ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بفرض رسوم جمركية مشددة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا خلال 50 يومًا.

وأعرب ترامب، خلال اجتماعه مع أمين عام الناتو في البيت الأبيض، عن استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: "لست راضيًا عن روسيا وأشعر باستياء كبير تجاهها وأشعر بخيبة أمل من بوتين".

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مارك روته أوكرانيا حلف الناتو دونالد ترامب واشنطن روسيا
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