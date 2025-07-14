ترامب: لست راضيًا عن روسيا وأشعر بخيبة أمل من بوتين

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: "لست راضيًا عن روسيا وأشعر باستياء كبير تجاهها وأشعر بخيبة أمل من بوتين".

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، أنه ليس مسرورًا من بوتين ويجب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وتابع: "نعرب عن امتعاضنا من روسيا وربما نفرض عقوبات عليها"، مشيرًا إلى أنه وأمين عام الناتو توصلا إلى اتفاق اليوم لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأمريكي سبب استيائه من نظيره الروسي، قائلًا: "أقوم بإجراء اتصال لطيف مع بوتين ثم تنهمر الصواريخ وهذا أمر مستغرب لذلك تصبح الاتصالات عديمة الفائدة"، مضيفًا "أتمنى أن يعود بوتين إلى رشده ولا منتصر في هذه الحرب".

وعلى الرغم من هذا الاستياء وخيبة الأمل التي أبداها ترامب تجاه روسيا وبوتين، قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع بوتين".