بينها 4 عربية.. ترامب يفرض رسومًا جمركية تصل لـ50% على عشرات الدول

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، فرض رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول تتراوح بين 25% كحد أدنى إلى 50% وذلك من خلال إرسال عشرات الرسائل إلى حلفاء الولايات المتحدة التجاريين التقليديين.

واقترح ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" نيوز الإخبارية نُشِرت الخميس، زيادة الرسوم الجمركية الشاملة على معظم الدول بداية من الأول من أغسطس المقبل، والتي ستمثل أعلى معدل رسوم جمركية متوسط شهدته الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وفقًا لما أفادت شبكة "سي إن إن".

وهناك أربع دول عربية تلقت رسائل من الرئيس الأمريكي تضمن بعضها تعديل الرسوم الجمركية، وهي: العراق تم تخفيض الرسوم من 39% إلى 30%، وتونس من 28% إلى 25%، بينما بلغت نسبة الرسوم على كل من الجزائر وليبيا 30%، بحسب الشبكة.

وأول أمس السبت، أعلن ترامب، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في إطار ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات تجارية.

وقال ترامب، في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته "تروث سوشال"، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرًا إلى دور المكسيك في "تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة"، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات اليابان وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس، ورسوم أعلى على السلع التي يتم شحنها عبر البلدين.

ووجه الرئيس الأمريكي رسالتين شبه متطابقتين إلى رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.