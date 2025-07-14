الدفاع الروسية: إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل، 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أربع مناطق، بالإضافة إلى البحر الأسود.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:30 وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 11 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة أوريول، واثنتين فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، إضافة لأخرى فوق جمهورية القرم، وأخيرة فوق البحر الأسود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.