رئيس الوزراء الأسترالي يبدأ زيارة للصين

بكين - (أ ب)

بدأ رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أمس السبت، زيارة إلى الصين تهدف إلى توثيق العلاقات التجارية بين البلدين.

والتقى ألبانيز، اليوم الأحد، مع أمين عام الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، تشن جينينج، في أول لقاء ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، من بينها اجتماعات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، تشاو لي جي.

وقال ألبانيز، لشبكة تلفزيون الصين الدولية، لدى وصوله إلى شنغهاي أمس السبت، إنه يقود "وفدا تجاريا كبيرا" إلى الصين، مما يدل على أهمية العلاقات الاقتصادية بين أستراليا والصين.

ومن المقرر أن يجتمع ألبانيز، خلال رحلة تستمر أسبوعا، مع ممثلين عن قطاعات الأعمال والسياحة والرياضة في شنغهاي وتشنجدو، الثلاثاء المقبل، حسبما ذكر مكتب ألبانيز. كما سيحضر ألبانيز اجتماع مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين في بكين.

وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها ألبانيز إلى الصين منذ انتخاب حكومة حزب العمال من يسار الوسط لأول مرة في عام ٢٠٢٢. وأعيد انتخاب الحزب بأغلبية متزايدة في مايو/أيار الماضي.

ونجح ألبانيز في إقناع بكين بإزالة سلسلة من الحواجز التجارية الرسمية وغير الرسمية التي فرضتها الحكومة المحافظة السابقة، والتي كلفت المصدرين الأستراليين أكثر من 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار أمريكي) سنويا.

ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية، في افتتاحية اليوم الأحد، علاقة الصين بأستراليا بأنها "تتحسن باستمرار" وتشهد "زخما جديدا".

وأضافت الافتتاحية أنه "لا يوجد تضارب جوهري في المصالح بين الصين وأستراليا. ومن خلال إدارة الخلافات من خلال الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة، يمكن للجانبين تحقيق الرخاء والمنفعة المشتركة".