نتنياهو لعائلات الأسرى: أعتقد أننا قريبون من إتمام صفقة

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بأنه لا يستطيع تأكيد إتمام صفقة التبادل، لكنه يعتقد أن إسرائيل باتت قريبة من تحقيق ذلك.

وقال نتنياهو: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، وستكون لدينا أخبار طيبة".

كانت صحيفة هآرتس قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن المفاوضات على إنهاء الحرب ستبدأ مباشرة فور التوصل لاتفاق هدنة لمدة 60 يوما.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن حماس هي من ستقرر أسماء المفرج عنهم إن تم التوصل لاتفاق".